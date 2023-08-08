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14:17, 8 августа 2023Силовые структуры

Одного из троих участников избиения ветеранов СВО в Забайкалье взяли под стражу

В Забайкалье суд арестовал мужчину за избиение двух участников СВО
Начало событий в новости В Забайкалье начали розыск третьего мужчины за избиение инвалида СВО

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Нерчинско-Заводский районный суд Забайкальского края избрал меру пресечения в виде заключения под стражу местному жителю Сергею Пискареву по уголовному делу об избиении двоих участников специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщила Виктория Михайлюк из объединенной пресс-службы судов края.

По ее словам, решение принято по ходатайству следствия. Мужчина арестован на два месяца, до 5 октября. Пискарев ранее был судим, последний раз в 2022 году он отбыл срок за грабеж. До задержания он нигде официально не работал, у него на иждивении находится пять несовершеннолетних детей.

В отношении второго фигуранта дела мера пресечения будет избрана завтра. Еще один подозреваемый находится в розыске.

Ранее 8 августа сообщалось, что следователи предъявили обвинение 27-летнему жителю села Нерчинский Завод Забайкальского края в умышленном причинении легкого вреда здоровью и дискредитации Вооруженных сил России. Расследование обстоятельств инцидента находится под контролем главы СКР Александра Бастрыкина. Ранее материалы дела были изъяты из полиции в связи с тяжестью состава преступления.

По версии следствия, в ночь на 5 августа в Нерчинско-Заводском районе трое местных жителей спровоцировал конфликт с двумя участниками СВО, высказывая им претензии, сорвав награды и повредив автомобиль.

7 августа депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал привлечь к ответственности полицейских, которые не стали возбуждать уголовное дело после жалобы избитого участника СВО. По его словам, пострадавший является инвалидом. Только после того как дело получило резонанс, оно было переквалифицировано и взято под контроль заместителем генпрокурора по Дальневосточному федеральному округу Дмитрием Демешиным.

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    Любовь Ширижик
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