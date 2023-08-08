В Забайкалье начали розыск третьего мужчины за избиение инвалида СВО

В Забайкальском крае разыскивают третьего мужчину, избившего инвалида СВО

В Забайкальском крае разыскивают третьего участника конфликта между местными жителями и инвалидом-участником специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Следователям удалось установить личность третьего соучастника избиения — это местный житель 43 лет. Следователи дали поручение сотрудникам полиции установить местонахождение подозреваемого и доставить его для допроса.

Ранее стало известно, что следователи предъявили обвинение 27-летнему жителю села Нерчинский Завод Забайкальского края в избиении двух участников специальной военной операции (СВО). Также задержан его сообщник.

По версии следствия, в ночь на 5 августа в Нерчинско-Заводском районе трое местных жителей спровоцировали конфликт с двумя участниками СВО, высказывая им претензии, сорвав награды и повредив автомобиль.

7 августа депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал привлечь к ответственности полицейских, которые не стали возбуждать уголовное дело после жалобы избитого участника СВО. По его словам, пострадавший является инвалидом. Только после того, как дело получило резонанс, оно было переквалифицировано и взято под контроль заместителем генпрокурора по Дальневосточному федеральному округу Дмитрием Демешиным.