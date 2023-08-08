В Екатеринбурге на стене кирпичного здания появился арт-объект

В Екатеринбурге художники нарисовали растения штукатуркой на кирпичном здании

В Екатеринбурге омские художники Александра Хохлова и Дмитрий Рубен из команды «Крепкий Палец» нарисовали растения на стене кирпичного здания при помощи декоративной штукатурки. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Новый арт-объект появился на здании на Розы Люксембург, 3/1. Его нарисовали в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA. Как рассказывают художники, стена у здания разрушается, а благодаря штукатурке им удалось создать контраст фактур с поверхностью кирпича.

Отмечается, что художники нарисовали растения с помощью шпателя и малярного скотча. Некоторые элементы засыхали в течение шести часов. Арт-объект назвали «Рельеф №6, или Белый мох на кирпичной стене». Александра Хохлова и Дмитрий Рубен поделились, что название рисунок получил благодаря легенде, согласно которой на стенах старых зданий появляется белый мох. Он прорастает сквозь кирпичи и бетонные стены и складывается в узоры. «Как ростки, пробивающиеся сквозь асфальт, белый мох напоминает, что жизнь сильна и прекрасна», — заключают художники.

Ранее сообщалось, что в Калининграде начали создавать вдохновленные детскими рисунками арт-объекты из крышек канализационных люков. Первый люк, из которого сделали произведение искусства, появился рядом со стадионом «Ростех Арена».

