На Бали возникла новая угроза из-за наплыва туристов

Министр туризма Индонезии Уно: Бали столкнулся с угрозой чрезмерного туризма

Из-за наплыва отдыхающих индонезийский курортный остров Бали столкнулся с новой угрозой. Об этом сообщил министр туризма Индонезии Сандиага Уно (Sandiaga Uno), слова которого приводит местный портал Detik.

По его словам, в настоящий момент на Бали возник риск чрезмерного туризма. Это связано со стремительным ростом внутреннего и внешнего турпотока.

«Я вижу, что количество посещений Индонезии иностранными туристами продолжает увеличиваться более чем на 80 процентов в годовом исчислении. Между тем число внутренних туристов также по-прежнему растет», — заявил Уно.

Министр утверждает, что Индонезия еще не сталкивалась с проблемой чрезмерного туризма, но ее все же следует предвидеть. По этой причине властям следует сосредоточиться на «качественном» туризме.

«Мы гарантируем, что из 8,5 миллиона туристов, которых мы рассчитываем принять в этом году, большинство останется на более долгое время и будет тратить больше денег в пользу экономики регионов, в том числе и Бали», — добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что после нескольких кризисных месяцев репутация российских туристов на индонезийском острове Бали постепенно восстанавливается. «В последнее время я и мои коллеги наблюдаем значительное сокращение сообщений о "плохом поведении" туристов из России», — заявил профессор факультета туризма Университета Удаяна доктор Ньоман Сукмарида.

