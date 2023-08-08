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17:22, 8 августа 2023Путешествия

Охранники бара жестоко избили туристов в Таиланде и попали на видео

В Паттайе мужчина с сыном отказались уходить из бара и подрались с охранниками

Уточняется, что 60-летний британец Ян Томас (Ian Thomas) и его 37-летний сын Грегори (Gregory) отправились в бар на «улице красных фонарей». В час ночи хозяин заведения попросил их уйти, однако туристы отказались. Тогда в дело вмешались охранники, и между мужчинами завязался конфликт.

На кадрах, снятых уже на улице, видно, как трое охранников вместе напали на Томаса, повалив его на землю. Они стали бить британца ногами. На помощь отцу пришел Грегори.

Ранее британские туристы избили полицейских барными стульями и другими предметами у клуба в Каталонии, Испания. На кадрах, снятых из окна соседнего дома, видно, как спор с охраной клуба перерастает в массовую потасовку.

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    Зарина Дзагоева
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