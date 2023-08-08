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18:38, 8 августа 2023Интернет и СМИ

Известная юмористка назвала причины разногласий со звездой шоу на ТНТ

Юмористка Джабраилова объяснила разногласия с Белым тем, что они очень разные

Кадр: Группа «Макарена (50 вопросов)» во «ВКонтакте»

Известная российская юмористка, звезда шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Надя Джабраилова назвала причины разногласий с коллегой Русланом Белым, которые возникли, когда она участвовала в его команде в проекте «Открытый микрофон». На эту тему она высказалась в интервью журналисту Карену Адамяну, видео доступно в соцсети «ВКонтакте».

По словам Джабраиловой, им с Белым было сложно понять друг друга, поскольку они тогда были очень разными. Кроме того, комикесса предположила, что коллега, будучи искушенным в юморе, хотел, чтобы подопечная удивила его, показав нечто новое и свежее в жанре.

«А это были мои первые выступления. Я тогда только-только первые шаги делала. Я не понимала, что я делаю. Естественно, он такой: "Зачем мне такой комик, если это еще не комик"», — объяснила она. Юмористка напомнила, что позднее перешла в «Открытом микрофоне» в команду Славы Комиссаренко, и назвала этого юмориста добряком.

Джабраилова также отметила, что изначально боялась участвовать в «Открытом микрофоне». По словам юмористки, она была уверена, что у нее не получится попасть в программу.

Ранее Джабраилова рассказала, что однажды столкнулась с настойчивым поклонником. Мужчина присылал ей цветы и предлагал общение, однако она ответила отказом.

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    Олег Давыдов
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