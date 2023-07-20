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18:29, 20 июля 2023Интернет и СМИ

Популярная юмористка с ТНТ пожаловалась на настойчивого поклонника

Юмористка Надя Джабраилова рассказала, что столкнулась с настойчивым поклонником

Кадр: Чумаков / YouTube

Популярная юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Надя Джабраилова рассказала, что столкнулась с настойчивым поклонником. На навязчивого ухажера она пожаловалась в эфире подкаста «Правило 34», запись которого доступна на YouTube.

По словам Джабраиловой, недавно ей в WhatsApp пришло сообщение от компании, доставляющей цветы. «Они такие [пишут]: "Мы доставка цветов. Вам заказали цветы, куда привезти?" Я называю адрес офиса. Мне привозят огромный букет белых роз, красивый букет, я не считала, но как будто 101 [роза]. Я такая [говорю]: "Окей, это приятно. Я заберу"», — вспомнила она.

Через некоторое время юмористке написал незнакомец, который сообщил, что он прислал ей цветы, и предложил ей общаться. Однако Джабраилова ответила ему отказом. «Просто мне не нужно общение. Я не хочу общаться с человеком, которого я не видела ни разу», — объяснила звезда «Женского стендапа». Впоследствии мужчина еще несколько раз заказывал для нее цветы, но каждый раз она отказывалась принимать их.

Ранее другая участница шоу «Женский стендап» Варвара Щербакова поделилась историей о неудачном опыте знакомства в интернете. Юмористка рассказала, что во время свидания мужчина раскритиковал юмористическое шоу, в котором она участвовала.

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    Олег Давыдов
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