Популярная юмористка рассказала о неудачном опыте знакомства через приложение

Юмористка Щербакова рассказала, как мужчина из Tinder раскритиковал шоу «Женский стендап»

Популярная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Варвара Щербакова поделилась историей о том, как новый знакомый из приложения Tinder во время свидания раскритиковал юмористическое шоу, в котором она участвовала. Об этом неудачном опыте она рассказала в шоу «Женский форум», выпуск которого доступен во «ВКонтакте».

Щербакова вспомнила, как пошла на свидание с мужчиной, с которым познакомилась в приложении. По словам юмористки, тогда она только начинала сниматься в «Женском стендапе». «Три часа мы с ним гуляли, и он мне рассказывал, почему "Женский стендап" — это ненадолго. Я в шоке просто», — посетовала она. Юмористка добавила, что ее удивляют люди, агрессивно доказывающие свою точку зрения.

Она также заявила, что разочаровалась в знакомствах через приложения. «Я просто плюнула на это дело», — высказалась юмористка.

Приложение Tinder перестало работать в России в конце июня. При попытке посетить страницу появляется сообщение об ошибке. Сервис также пропал из онлайн-магазинов Play Market и AppStore.

Ранее Щербакова рассказала, что сталкивается с критикой ее внешности со стороны подписчиков и зрителей. По словам юмористки, больше негативных комментариев оставляют мужчины.