На Украине бывшего бойца «Беркута» осудили на восемь лет
На Украине бывшего бойца спецподразделения «Беркут» осудили на восемь лет тюрьмы по обвинению в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины в Telegram.
«Восемь лет за решеткой проведет экс-беркутовец, который передавал зятю — командиру подразделения Вооруженных сил (ВС) России координаты мест дислокации украинских военных», — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, осужденный сообщал информацию дочери, проживающей в Крыму, и просил передать ее мужу, который служит в ВС России. Мужчина также обещал в при возможности вступить в ряды Российской армии.
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