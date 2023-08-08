На Украине бывшего бойца «Беркута» осудили на восемь лет

Бывшего бойца «Беркута» на Украине осудили на 8 лет за сотрудничество с Россией

На Украине бывшего бойца спецподразделения «Беркут» осудили на восемь лет тюрьмы по обвинению в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины в Telegram.

«Восемь лет за решеткой проведет экс-беркутовец, который передавал зятю — командиру подразделения Вооруженных сил (ВС) России координаты мест дислокации украинских военных», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, осужденный сообщал информацию дочери, проживающей в Крыму, и просил передать ее мужу, который служит в ВС России. Мужчина также обещал в при возможности вступить в ряды Российской армии.

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