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18:23, 8 августа 2023Бывший СССР

На Украине бывшего бойца «Беркута» осудили на восемь лет

Бывшего бойца «Беркута» на Украине осудили на 8 лет за сотрудничество с Россией

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

На Украине бывшего бойца спецподразделения «Беркут» осудили на восемь лет тюрьмы по обвинению в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины в Telegram.

«Восемь лет за решеткой проведет экс-беркутовец, который передавал зятю — командиру подразделения Вооруженных сил (ВС) России координаты мест дислокации украинских военных», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, осужденный сообщал информацию дочери, проживающей в Крыму, и просил передать ее мужу, который служит в ВС России. Мужчина также обещал в при возможности вступить в ряды Российской армии.

Ранее на Украине заочно арестовали бывшего депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича, которого обвиняли в государственной измене.

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    Алевтина Запольская
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