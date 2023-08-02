Обвиненного в госизмене экс-депутата Рады заочно арестовали

Обвиненного в госизмене экс-депутата Рады Украины Рабиновича заочно арестовали

Бывшего депутата Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Рабиновича, ранее обвиненного в государственной измене, заочно арестовали. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Вечером 1 августа Печерский районный суд Киева принял решение об избрании Рабиновичу меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее Государственное бюро расследований республики сообщило, что Рабиновича обвинили в госизмене. Киевские власти сочли, что пропаганда, распространяемая Рабиновичем, вредит суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.