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11:11, 2 августа 2023Бывший СССР

Обвиненного в госизмене экс-депутата Рады заочно арестовали

Обвиненного в госизмене экс-депутата Рады Украины Рабиновича заочно арестовали

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывшего депутата Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Рабиновича, ранее обвиненного в государственной измене, заочно арестовали. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Вечером 1 августа Печерский районный суд Киева принял решение об избрании Рабиновичу меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее Государственное бюро расследований республики сообщило, что Рабиновича обвинили в госизмене. Киевские власти сочли, что пропаганда, распространяемая Рабиновичем, вредит суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

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    Алевтина Запольская
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