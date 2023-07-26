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12:09, 26 июля 2023Бывший СССР

Бывшего депутата Рады обвинили в госизмене

Экс-депутата Рады от ОПЗЖ Рабиновича обвинили в госизмене за антиукраинскую пропаганду

Фото: Clodagh Kilcoyne / Unsplash

Бывшего депутата Верховной рады Украины Вадима Рабиновича от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) заочно обвинили в государственной измене за распространение антиукраинской пропаганды, сообщило Государственное бюро расследований республики в Telegram.

Киевские власти сочли, что пропаганда, распространяемая Рабиновичем, вредит суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Уведомление же о подозрении осуществили через запрос о международной правовой помощи в Израиль. Рабиновичу, по сведениям следствия скрывающемуся за границей, грозит 15 лет заключения с конфискацией имущества.

В июле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский тайным указом лишил гражданства Рабиновича, а также бизнесмена Геннадия Корбана и олигарха Игоря Коломойского.

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    Алевтина Запольская
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