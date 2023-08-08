Мужчинам с маленьким половым органом назвали лучшие позы для секса

Сексолог Ричмонд назвала позу по-собачьи идеальной для мужчин с маленьким членом

Сексолог, кандидат медицинских наук Холли Ричмонд назвала мужчинам с маленьким пенисом лучше позы для секса, обеспечивающие максимальное проникновение. Ее слова цитирует издание Men’s Health.

Ричмонд заявила, что качество секса никак не связано с размером полового органа мужчины, что доказано многочисленными исследованиями. Более того, большинству женщин важна не «идеальная» анатомия партнера, а его желание доставить ей удовольствие и умение слышать ее желания и потребности. При этом, по словам сексолога, существует несколько сексуальных поз, которые обеспечат мужчинам с гениталиями небольшого размера более глубокое проникновение и лучшую стимуляцию. С этой точки зрения идеальной считается позиция «по-собачьи» и ее разновидность «лежачий полицейский». Эти позы годятся для пенисов всех размеров, так как позволяют мужчине контролировать скорость и характер движения.

Еще одной группой идеальных поз для полового контакта с партнером с маленьким членом Ричмонд назвала различные вариации на тему «женщина сверху», в том числе «наездница» и «обратная наездница». Чтобы принять ее, мужчина должен сесть или лечь на ровную поверхность и расположить ноги, как ему удобно, — выпрямив или слегка согнув. Женщина располагается сверху, лицом или спиной к нему. Преимущество этих поз заключается в том, что они обеспечивают максимально глубокое проникновение, при этом партнеры могут интенсивно ласкать эрогенные зоны друг друга, объяснила сексолог.

Также обладателям небольшого пениса Ричмонд рекомендовала попробовать секс в позе G-Whiz, которая максимизирует проникновение. В ней женщина лежит на спине, подтянув колени к груди и немного оторвав бедра от пола. Мужчина должен сесть на колени и наклониться к партнерше для проникновения. В этой позе он может легко управлять силой толчков, что позволит усилить обоюдное удовольствие, подытожила сексолог.

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