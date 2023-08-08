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21:01, 8 августа 2023Среда обитания

Россиянам напомнили о способах продажи жилья без уплаты налога

«Объясняем.рф»: жилье стоимостью менее миллиона рублей продается без уплаты НДФЛ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С продажи недвижимости стоимостью менее миллиона рублей платить налог на доход физлица (НДФЛ) не понадобится. Об этом и других случаях, когда налог платить не нужно, россиянам напомнили в Telegram-канале «Объясняем.рф».

Эксперты отметили, что платить налог с продажи земли, дома, квартиры или гаража не потребуется спустя три года владения объектом — в том случае, если недвижимость была куплена по договору ренты, приватизирована либо получена в наследство или в подарок. Кроме того, от уплаты НДФЛ освобождаются те, кто продает единственное жилье. Во всех других ситуациях аналогичный период составляет пять лет.

Специалисты подчеркнули, что жилье, полученное по программе реновации не считается новым и в срок владения им засчитывается то время, в течение которого человек был собственником предыдущей квартиры. В случае, если гражданин сначала был владельцем только одной комнаты в квартире, а затем приобрел в ней же еще одну, отсчет срока владения ведется с момента покупки первой комнаты.

В мае стало известно, что крупная риелторская компания «Этажи» предложила отменить подоходные налог для некоторых россиян при продаже жилья. Речь идет о семьях с несовершеннолетними детьми или если квартира досталась в наследство

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    Полина Кислицына
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