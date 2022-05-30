Для некоторых россиян предложили отменить подоходный налог при продаже жилья

«Известия»: в РФ предложили отменить подоходный налог при продаже жилья для семей с детьми

Крупная риелторская компания «Этажи» предложила отменить подоходные налог для некоторых россиян при продаже жилья. Речь идет о семьях с несовершеннолетними детьми или если квартира досталась в наследство, передают «Известия».

Соответствующую инициативу поддержали в Госдуме, документ также был направлен в правительство России и министерство финансов. В нем отмечается, что семьи чаще всего продают единственную недвижимость для улучшения жилищных условий, а наследники стремятся продать полученные квадратные метры с занижением суммы сделки на размер налога в обход законодательства и становятся жертвами мошенников.

В настоящее время граждане при продаже жилья обязаны уплатить налог на доходы физлиц в размере 13 процентов, если единственная или полученная в наследство квартира находится в собственности менее трех лет. В остальных случаях срок увеличивается до пяти лет, пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Инициатива носит социальный характер. Введение нормы поможет семьям быстрее улучшить жилищные условия без дополнительных расходов на уплату налогов», — добавил депутат.

Риелторы полагают, что нововведение поддержит вторичный рынок, поскольку большинство сделок в настоящее время альтернативные. Также отмечается, что требования об уплате подоходного налога справедливы для инвесторов, а семьям лишь затрудняет решение квартирного вопроса.

Ранее россиянам раскрыли способы избежать уплаты налога при продаже квартир. Так, не отчитываться о сделках с недвижимостью могут граждане, которые владеют имуществом более трех или пяти лет, а также семьи с двумя и более детьми.

