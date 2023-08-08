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04:43, 8 августа 2023Мир

В Саудовской Аравии заявили о попавшем в тупик Байдене

Asharq Al-Awsat: Байден попал в тупик из-за поддерживаемых ОПЕК+ цен на нефть
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Annabelle Gordon / Globallookpress.com

Американский президент Джо Байден попал в тупик из-за стремления ОПЕК+ поддерживать уровень цен на нефть, об этом пишет саудовское издание Asharq Al-Awsat.

Как заявил автор, это не позволяет ему пополнить стратегический резерв страны. По мнению журналиста, в Вашингтоне не в курсе движения цен на нефть. Он уточнил, что государства ОПЕК+ не допустят обвала цен на ресурс. «Особенно на фоне добровольных и/или вынужденных сокращений ее добычи на миллионы баррелей в сутки, поскольку это негативно отразится на их бюджетах», — подчеркнул он.

Журналист добавил, что в мире наблюдается рост спроса и дефицит предложения нефти. Он напомнил, что американская сторона в значительной степени зависит от этого энергоресурса.

Ранее издание The Wall Street Journal (WSJ) писало, что Москва одержала победу в борьбе за влияние на мировые нефтяные рынки.

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    Марина Совина
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