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22:55, 8 августа 2023Мир

Байден перепутал количество чудес света

Байден оговорился и назвал Большой каньон «одним из девяти чудес света»

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Глава США Джо Байден перепутал количество чудес света, заявив, что Большой каньон является «одним из девяти». Об этом сообщает РИА Новости.

«Большой каньон — одно из девяти чудес света, подумайте об этом, это удивительно. Известный во всем мире символ Америки...», — отметил американский лидер. Однако после он поправил себя, назвав Большой каньон одним из семи чудес света.

Ранее Байден оговорился, рассказывая о числе жертв коронавирусной инфекции. Политик сообщил, что жертвами заболевания стали сто американцев. Белый дом в транскрипте его речи дважды зачеркнул «100», а в скобках указал «один миллион».

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    Марина Совина
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