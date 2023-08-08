Байден оговорился и назвал Большой каньон «одним из девяти чудес света»

Глава США Джо Байден перепутал количество чудес света, заявив, что Большой каньон является «одним из девяти». Об этом сообщает РИА Новости.

«Большой каньон — одно из девяти чудес света, подумайте об этом, это удивительно. Известный во всем мире символ Америки...», — отметил американский лидер. Однако после он поправил себя, назвав Большой каньон одним из семи чудес света.

Ранее Байден оговорился, рассказывая о числе жертв коронавирусной инфекции. Политик сообщил, что жертвами заболевания стали сто американцев. Белый дом в транскрипте его речи дважды зачеркнул «100», а в скобках указал «один миллион».