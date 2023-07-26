Байден вновь оговорился насчет жертв коронавируса в США

Байден ошибочно заявил, что жертвами пандемии коронавируса стали 100 американцев

Президент США Джо Байден ошибочно заявил, что жертвами коронавирусной инфекции стали более 100 американцев. Белый дом в расшифровке выступления политика указал, что Байден, озвучивая цифру, оговорился.

В транскрипте его речи дважды зачеркнуто «100», как сказал президент, а в скобках указан «один миллион». Эта цифра соответствует статистике по США.

По словам Джо Байдена, США «не покидает ощущение потери после пандемии». Далее он указал, что всего сто человек стали жертвами заболевания. Политик выступил с заявлением о расширении доступа к услугам по поддержанию ментального здоровья.

В июне 2020 года Джо Байден ошибочно насчитал в стране 120 миллионов жертв коронавируса. Инцидент произошел в ходе выступления Байдена в Ланкастере, штат Пенсильвания. После этого он поправил себя, уточнив, что на самом деле жертвами инфекции стали около 120 тысяч американцев.

На ошибку сразу отреагировал действующий на тот момент президент США Дональд Трамп. В частности, он отметил, что подобные промахи недопустимы для серьезного политика. Трамп также назвал Байдена «удручающе глупым»

Байден уже неоднократно допускал ошибки в ходе своих публичных выступлений или интервью. В апреле этого года политик оговорился во время своей речи, перепутав Ирак и Иран, рассказывая о военной службе своего старшего сына Бо.