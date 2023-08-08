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19:46, 8 августа 2023Культура

Ридли Скотт порассуждал об отказе снимать сиквел «Бегущего по лезвию»

Ридли Скотт пожалел, что отказался снимать сиквел «Бегущего по лезвию»

Кадр: фильм «Бегущий по лезвию»

Британский кинорежиссер Ридли Скотт порассуждал об отказе снимать сиквел «Бегущего по лезвию» и признался, что сожалеет об этом. Его цитирует Variety.

Скотт решил уйти с поста режиссера фильма из-за конфликта в расписании с другой картиной «Чужой: Завет» 2017 года. «Я не должен был принимать такое решение. Но я был вынужден сделать это. Это мне надо было снять "Бегущего по лезвию 2"», — сказал кинематографист.

Несмотря на то что Скотт не был режиссером продолжения оригинального «Бегущего по лезвию», он работал над фильмом в качестве исполнительного продюсера.

Ранее стало известно, что съемки сериала «Бегущий по лезвию 2099» от Amazon были приостановлены из-за забастовки Гильдии сценаристов США.

В основу оригинального «Бегущего по лезвию» лег рассказ Филипа К. Дика «Снятся ли андроидам электроовцы?». Фильм вышел в 1982 году. Актер Харрисон Форд сыграл в нем лос-анджелесского блейд-раннера Рика Декарда, который пытается выследить сбежавших из колонии андроидов-репликантов. Лента не была хитом проката, но заслужила популярность в последующие годы, особенно после того, как в 1992-м Ридли Скотт выпустил режиссерскую версию картины.

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    Варвара Кошечкина
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