Съемки «Бегущего по лезвию 2099» приостановили из-за забастовки сценаристов

Съемки «Бегущего по лезвию 2099» Ридли Скотта приостановили из-за забастовки сценаристов

Съемки сериала «Бегущий по лезвию 2099» от Amazon были приостановлены из-за забастовки Гильдии сценаристов США. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что было принято решение отложить проект до 2024 года. Продюсером сериала выступит Ридли Скотт, снявший оригинальный фильм 1982 года.

Ранее стало известно, что Marvel приостановила работу над фильмом «Громовержцы» — также из-за забастовки сценаристов.

В основу оригинального «Бегущего по лезвию» лег рассказ Филипа К. Дика «Снятся ли андроидам электроовцы?». Фильм вышел в 1982 году. Харрисон Форд сыграл в нем лос-анджелесского блэйд-раннера Рика Декарда, который пытается выследить сбежавших из колонии андроидов-репликантов. Лента не была хитом проката, но заслужила популярность в последующие годы, особенно после того, как в 1992-м Ридли Скотт выпустил режиссерскую версию картины.