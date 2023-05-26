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12:59, 26 мая 2023Культура

Marvel приостановила работу над «Громовержцами» из-за забастовки сценаристов

Студия Marvel отложила съемки фильма «Громовержцы» из-за забастовки сценаристов

Изображение: Kiosked / IMDb

Киностудия Marvel приостановила работу над фильмом «Громовержцы» из-за забастовки Гильдии сценаристов США. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, съемки проекта должны были начаться через три недели в Атланте (США), однако создатели картины были вынуждены отложить производство фильма, уведомив об этом команду. Теперь работа над лентой будет продолжена после окончания забастовки сценаристов.

Ранее студия Marvel по той же причине приостановила работу над фильмом «Блэйд», съемки которого должны были начаться в июне.

В начале мая стало известно, что сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат. Отмечалось, что контракт между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями истекает 1 мая. Переговоры между сторонами не привели к какому-либо результату. По словам одного из руководителей Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, «забастовка станет вызовом для всей отрасли».

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Анастасия Астахова
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