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23:05, 6 мая 2023Культура

Съемки «Блэйда» приостановили из-за забастовки сценаристов Голливуда

Marvel Studios приостановила съемки «Блэйда» из-за забастовки Гильдии сценаристов США

Фото: Marvel

Marvel Studios приостановила съемки фильма «Блэйд» из-за забастовки Гильдии сценаристов США. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что студия должна была приступить к съемкам кинокартины в июне. Теперь же производство продолжится только после завершения забастовки.

«Блэйд» расскажет историю вампира, роль которого исполнит актер Махершала Али, известный по проектам «Зеленая книга» и «Настоящий детектив». В фильме также появятся Делрой Линдо и Аарон Пьер. Премьера картины назначена на 6 сентября 2024 года.

В начале мая стало известно, что сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат. Отмечалось, что контракт между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями истекает 1 мая. Переговоры между сторонами не привели к какому-либо результату. По словам одного из руководителей Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, «забастовка станет вызовом для всей отрасли».

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Марина Совина
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