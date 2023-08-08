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08:21, 8 августа 2023Мир

Блинкен оценил роль Бразилии в восстановлении зерновой сделки

Блинкен: президент Бразилии может помочь восстановить зерновую сделку с Россией
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что президент Бразилии Луис Лула да Силва может иметь решающее значение в вопросах восстановления зерновой сделки, поскольку к этому политику прислушиваются российские чиновники. С такой оценкой Блинкен выступил в интервью изданию GloboNews, выдержки из которого опубликованы на сайте Госдепа.

«Я думаю, что голос Бразилии, голос президента Лулы имеет решающее значение. И использовать этот голос, чтобы убедить русских вернуться к соглашению, было бы очень и очень хорошо», — считает дипломат. Блинкен также отметил, что соглашение потребовалось заключить из-за действий Москвы, начавшей военную операцию на украинской территории.

В том же интервью глава Госдепа заверил, что разослал банкам письма, в которых попросил посодействовать сбыту российских зерновых и призвал не опасаться санкций.

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    Виктория Кондратьева
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