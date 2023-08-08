США заверили в разрешении вопросов России по зерновой сделке

Госсекретарь Блинкен заявил, что США решили вопросы России по зерновой сделке

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Вашингтон разрешил вопросы России зерновой сделке. По его словам, предложение в ее адрес от ООН находится на повестке дня, однако Москва не проявляет никакой реакции, сообщает РИА Новости.

«Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы такие, как банки, перевозка и так далее, мы сделали все, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Он заверил в том, что разослал банкам письма, в которых он указал, что власти страны поддерживают экспорт российского зерна и объяснил, что не стоит опасаться санкций из-за какого-либо взаимодействия с российским зерном, включая его перевозку и страхование.

Блинкен добавил, что ООН передала России предложение, позволяющее разрешить все проблемные для нее вопросы, однако Москва не спешит давать на него ответ.

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что возможная встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана позволит решить проблему с ростом мировых цен на зерно.