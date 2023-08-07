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10:19, 7 августа 2023Мир

В Италии понадеялись на решение зерновой проблемы после визита Путина в Турцию

Глава МИД Италии надеется, что встреча Путина и Эрдогана решит проблему с зерном

Фото: Viacheslav Musiienko / Reuters

Возможная встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана позволит решить проблему с ростом мировых цен на зерно. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью газете La Stampa.

Российский лидер может увидеться с турецким коллегой во время визита в республику, куда тот пригласил его в начале августа. Кремль пока официально не подтверждал намерение президента отправиться в Анкару.

«Цены на зерно и крупы растут — это главная проблема. Нужно соглашение между Россией и Украиной при посредничестве Турции — единственной страны, способной это делать в данный момент», — сказал Таяни. Кроме того, глава МИД выразил надежду, что решение насчет экспорта зерна поможет возобновить усилия по возвращению к мирному диалогу.

Он пообещал, что обсудит этот вопрос с китайскими коллегами во время сентябрьского визита в Пекин.

Ранее Эрдоган провел телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским. «В ходе телефонного разговора, состоявшегося по просьбе Зеленского, лидеры подробно обсудили вопрос продления действия сделки о черноморском зерновом коридоре», — заявили в канцелярии турецкого лидера.

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    Алевтина Запольская
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