Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:57, 8 августа 2023Россия

Приграничный российский регион второй раз за сутки попал под обстрел ВСУ

Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Поселок Белая Березка в Брянской области попал под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. В результате атаки частично повредило несколько жилых домов, хозпостроек, административное здание, промышленное предприятие, торговые объекты, а также нескольких личных автомобилей.

По данным Богомаза, за сутки это второй обстрел Брянской области Вооруженными силами Украины (ВСУ). Ранее 8 августа он заявил, что противник атаковал село Кирилловка в Климовском районе. Пострадавших нет, снарядом повредило один жилой дом.

С октября 2022 года в Брянской области, а также еще в семи приграничных регионах России, введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    Небо над Киевом защищают лучшие западные системы ПВО. Почему российские ракеты все равно их обходят?

    Россиянам напомнили о способах продажи жилья без уплаты налога

    Рост цен на дизель объяснили

    Приграничный российский регион второй раз за сутки попал под обстрел ВСУ

    США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине

    43-летняя Жизель Бюндхен снялась в откровенных образах для Vogue

    Президент Сербии сделал предупреждение Украине

    Популярная блогерша назвала «потоком сознания» посты Собчак

    «Локомотив» победил «Рубин» в матче Кубка России

    Начата проверка после выселения российских детей из лагеря в Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости