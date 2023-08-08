Приграничный российский регион второй раз за сутки попал под обстрел ВСУ

Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области

Поселок Белая Березка в Брянской области попал под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. В результате атаки частично повредило несколько жилых домов, хозпостроек, административное здание, промышленное предприятие, торговые объекты, а также нескольких личных автомобилей.

По данным Богомаза, за сутки это второй обстрел Брянской области Вооруженными силами Украины (ВСУ). Ранее 8 августа он заявил, что противник атаковал село Кирилловка в Климовском районе. Пострадавших нет, снарядом повредило один жилой дом.

С октября 2022 года в Брянской области, а также еще в семи приграничных регионах России, введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.