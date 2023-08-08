ВСУ повредили жилой дом при обстреле Брянской области

ВСУ при обстреле брянского села Кирилловка повредили жилой дом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел села Кирилловка Климовского района Брянской области. Об этом во вторник, 8 августа, сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

В результате атаки никто из местных жителей не пострадал, поврежден один жилой дом. На месте работают оперативные и экстренные службы, уточнил Богомаз.

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Так 6 августа глава региона рассказал, что в небе над Карачевским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Она уничтожила два беспилотника самолетного типа.

С октября 2022 года в Брянской области, а также еще в семи приграничных регионах, действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.