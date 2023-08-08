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17:15, 8 августа 2023Россия

ВСУ повредили жилой дом при обстреле Брянской области

ВСУ при обстреле брянского села Кирилловка повредили жилой дом

Фото: Пресс-служба губернатора Курской области / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел села Кирилловка Климовского района Брянской области. Об этом во вторник, 8 августа, сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

В результате атаки никто из местных жителей не пострадал, поврежден один жилой дом. На месте работают оперативные и экстренные службы, уточнил Богомаз.

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Так 6 августа глава региона рассказал, что в небе над Карачевским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Она уничтожила два беспилотника самолетного типа.

С октября 2022 года в Брянской области, а также еще в семи приграничных регионах, действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Евгения Куликова
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