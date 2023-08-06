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08:09, 6 августа 2023Россия

В Брянской области ПВО уничтожила два беспилотника

Губернатор Богомаз: ПВО уничтожила два беспилотника в Брянской области
Александр Богомаз

Александр Богомаз. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в небе над Карачевским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Как рассказал Богомаз, ПВО уничтожила два беспилотника самолетного типа. В результате произошедшего разрушений и пострадавших нет.

4 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел села Случевск Погарского района Брянской области. В результате атаки никто не пострадал, но произошло возгорание хозяйственной постройки.

С октября 2022 года в Брянской области, а также еще в семи российских приграничных регионах России действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Марина Совина
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