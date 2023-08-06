В Брянской области ПВО уничтожила два беспилотника

Губернатор Богомаз: ПВО уничтожила два беспилотника в Брянской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в небе над Карачевским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Как рассказал Богомаз, ПВО уничтожила два беспилотника самолетного типа. В результате произошедшего разрушений и пострадавших нет.

4 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел села Случевск Погарского района Брянской области. В результате атаки никто не пострадал, но произошло возгорание хозяйственной постройки.

С октября 2022 года в Брянской области, а также еще в семи российских приграничных регионах России действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.