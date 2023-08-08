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12:42, 8 августа 2023Силовые структуры

Глава ФСБ России заявил о новых террористических угрозах от Украины

НАК: на фоне СВО от спецслужб Украины исходят новые террористические угрозы
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Начало событий в новости В России предотвратили 188 терактов с февраля 2022 года

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На фоне специальной военной операции (СВО) от спецслужб Украины исходят новые террористические угрозы, заявил директор ФСБ России Александр Бортников, возглавляющий Национальный антитеррористический комитет (НАК), передает ТАСС.

Выступая на заседании НАК, он отметил, что националистические формирования, действующие на территории Украины, при содействии западных партнеров «пропагандируют идеи терроризма и неонацизма».

Также украинские спецслужбы занимаются вовлечением россиян в преступную деятельность посредством интернет-ресурсов. В НАК добавили, что Роскомнадзор с 2019 года при содействии правоохранителей и прокуроров удалил 334 тысячи материалов террористического содержания.

Ранее ведомство сообщило, что с февраля 2022 года в России предотвратили 188 преступлений террористической направленности. В большинстве случаев с февраля 2022 года подготовкой терактов занимаются молодые люди под воздействием радикальных идей. Такие граждане ведут маргинальный и аморальный образ жизни.

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    Любовь Ширижик
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