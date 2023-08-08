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12:14, 8 августа 2023Силовые структуры

В России предотвратили 188 терактов с февраля 2022 года

В НАК заявили, что в России предотвратили 188 терактов с февраля 2022 года

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

С февраля 2022 года в России предотвратили 188 преступлений террористической направленности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Отмечается, что 8 августа прошло заседание комитета под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова. Там рассмотрели вопросы противодействия терроризму и обсудили, как усовершенствовать меры противодействия новым угрозам, которые появляются но фоне специальной военной операции.

Выяснилось, что в большинстве случаев подготовкой терактов с февраля 2022 года занимаются молодые люди под воздействием радикальных идей. Такие граждане ведут маргинальный и аморальный образ жизни.

13 июня 2023 года сообщалось, что с февраля 2022 года российские силовики предотвратили 28 диверсий и терактов на объектах транспорта.

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    Екатерина Власова
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