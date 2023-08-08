Беспилотники США в Сирии опасно сближались с российскими истребителями

ЦПВС: беспилотники коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС РФ в Сирии

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-9 так называемой «коалиции» США опасно сблизились с самолетами Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России в небе над Сирией. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить, пишет РИА Новости.

Инциденты произошли в субботу, 5 августа, но известно о них стало только сейчас. Беспилотники дважды за день опасно сближались с российскими истебителями. Первый случай произошел в 11:46 (время совпадает с московским) в районе населенного пункта Ракка. Сближение составило менее 500 метров по высоте.

Второй инцидент был зафиксирован в 16:44 в районе населенного пункта Эд-Дана провинции Идлиб. Три дрона сблизились с боевым самолетом. Сближение составило менее 100 метров по высоте.

В июле сообщалось, что беспилотник MQ-9 США в Сирии чуть не столкнулся с российским истребителем Су-34.