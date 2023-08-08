Минобороны заявило об отражении трех атак ВСУ на одном направлении

МО РФ заявило об отражении трех атак ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военнослужащие успешно отразили три атаки штурмовых групп 68-й пехотной, 21-й, 67-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом во вторник, 8 августа, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Там уточнили, что отпор противнику дали в районах населенных пунктов Новоегоровка и Житловка Луганской народной республики (ЛНР), а также Терны Донецкой народной республики (ДНР).

Также ВС России нанесли комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники 44-й, 63-й, 66-й механизированных бригад и 1-й бригады специального назначения ВСУ, добавили в оборонном ведомстве. Общие потери противника на данном направлении составили до 80 бойцов, две боевые бронированные машины, два пикапа, два автомобиля, боевая машина РСЗО «Град» и одна гаубица Д-20.