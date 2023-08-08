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08:00, 8 августа 2023Ценности

Бритни Спирс едва не сняла штаны на камеру

Фото: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс поделилась откровенным видео и едва не сняла штаны на камеру. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя поп-исполнительница записала ролик, в котором она предстала в розовой кроп-кофте, оформленной глубоким декольте и широкими рукавами, и синих джинсах на низкой посадке. При этом ее образ дополняют коричневые кожаные сапоги и чокер с красными бусинами.

На протяжении всего видео, который набрал более 80 тысяч лайков, знаменитость несколько раз приспускала джинсы, принимая провокационные позы.

В июле Бритни Спирс исполнила танец перед поклонниками без музыкального сопровождения. Поп-исполнительница записала ролик, на котором совершала энергичные движения в бикини красного цвета и коричневых туфлях.

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    Карина Черных
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