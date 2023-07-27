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04:00, 27 июля 2023Ценности

Бритни Спирс станцевала на камеру в бикини без музыкального сопровождения

Певица Бритни Спирс станцевала на камеру в красном бикини без музыкального сопровождения

Кадр: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс вновь снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя поп-исполнительница записала ролик, на котором она станцевала на камеру в бикини красного цвета и коричневых туфлях. При этом на видео отсутствует музыкальное сопровождение. Кроме того, во время исполнения танца артистка несколько раз приспустила плавки купальника.

В описании к посту звезда заявила, что работа над выпуском ее мемуаров все еще продолжается. «Я люблю делиться и говорить правду. Я бы извинилась, если бы соврала», — отметила она.

Ранее Бритни Спирс поделилась откровенными снимками с конной прогулки. Так, знаменитость прокатилась на лошади, надев на себя верх от купальника желтого цвета и мини-шорты. Свой образ она дополнила соломенной шляпой, солнцезащитными очками и коричневыми сандалиями.

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    Карина Черных
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