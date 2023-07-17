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09:48, 17 июля 2023Ценности

Бритни Спирс в откровенном купальнике прокатилась на лошади

Певица Бритни Спирс поделилась снимками в откровенном купальнике с конной прогулки

Фото: face to face / Globallookpress.com

Американская певица Бритни Спирс поделилась откровенными снимками с конной прогулки. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость прокатилась на лошади, надев на себя верх от купальника желтого цвета и мини-шорты. Свой образ она дополнила соломенной шляпой, солнцезащитными очками и коричневыми сандалиями.

Данная публикация набрала почти 190 тысяч лайков. На странице поп-исполнительницы отсутствует возможность комментировать ее посты.

Ранее Бритни Спирс записала видео в откровенном образе и показала самодельные украшения. Знаменитость снялась в бикини желтого цвета и коричневых сандалиях. На протяжении всего видео исполнительница несколько раз приспускала низ купальника. Кроме того, она показала на камеру браслеты и кольцо из бисера, которые, по ее словам, сделала сама.

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    Карина Черных
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