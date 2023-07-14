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10:48, 14 июля 2023Ценности

Бритни Спирс снялась в бикини и показала на камеру самодельные украшения

Певица Бритни Спирс снялась в бикини и показала на камеру самодельные украшения из бисера

Кадр: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс поделилась откровенным видео и показала самодельные украшения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, 41-летняя знаменитость снялась в бикини желтого цвета и коричневых сандалиях. На протяжении всего видео исполнительница несколько раз приспускала низ купальника. Кроме того, она показала на камеру браслеты и кольцо из бисера, которые, по ее словам, сделала сама.

«Купальник мне слишком большой. Также сейчас я сама делаю браслеты», — подписала артистка ролик, который набрал 143 тысячи лайков.

В феврале Бритни Спирс примерила для ролика мини-платье с глубоким декольте, передняя часть которого украшена бриллиантами и другими крупными камнями. По словам поп-исполнительницы, она самостоятельно сшила вещь, заранее купив материалы за 170 долларов (12,6 тысячи рублей). «Ладно, это не Versace, но я сделала это сама», — рассказала звезда.

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    Карина Черных
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