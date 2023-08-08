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12:22, 8 августа 2023Среда обитания

Показаны последствия изменения климата для европейской страны

Компания The Eco Experts показала облик Великобритании после изменения климата

Фото: Unsplash

Компания The Eco Experts с помощью нейросети показала, как изменится облик британских городов в результате воздействия глобальной проблемы изменения климата. Об этом сообщает Metro.

Искусственный интеллект визуализировал, как облик одной страны может поменяться к 2100 году в результате воздействия экстремальных погодных условий, включая лесные пожары, наводнения и засухи. На фото видно, что местный ландшафт серьезно пострадает, если не будут приняты меры для решения климатического вопроса.

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Нейросеть предположила, что в будущем главные достопримечательности страны могут быть сильно затоплены, выгорят большие территории леса. «Эти изображения предназначены для того, чтобы показать шокирующую реальность, с которой столкнется Великобритания, если мы не будем действовать. Мы часто слышим, что наводнения и лесные пожары охватят страны в больших масштабах, но люди редко представляют, как это будет выглядеть на самом деле», — заявили в The Eco Experts.

Ранее в британской метеорологической службе Met Office пришли к выводу, что экстремально высокие температуры воздуха могут стать новой климатической нормой в Великобритании к 2060 году. Специалисты спрогнозировали, что при текущем уровне выбросов на планете рекордная жара 2022 года в стране будет считаться даже прохладной погодой.

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    Нина Ташевская
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