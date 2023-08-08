Бузова снялась в бикини перед концертом

Российская ведущая и певица Ольга Бузова снялась в купальнике во время гастролей. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенных кадрах 37-летняя исполнительница предстала в бикини с леопардовым принтом, которое состояло из топа без косточек и перемычки (деталь, соединяющая чашки бюстгальтера посередине, — прим. «Ленты.ру») и трусов V-образной формы. Звезда показала фигуру с разных ракурсов, отдыхая в бассейне и загорая на шезлонге. При этом она дополнила образ пусетами и уложила волосы в гладкий высокий пучок.

Известно, что артистка остановилась в одном из отелей Анапы. Впоследствии она выступила в городе с концертом.

Ранее в августе российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала фигуру в откровенном образе. На размещенных кадрах 36-летняя звезда предстала, расположившись на переднем сиденье кабриолета. Она снялась в облегающем черном мини-платье без бретелей.