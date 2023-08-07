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17:19, 7 августа 2023Ценности

Самбурская снялась в кабриолете в откровенном образе

Кадр: @samburskaya

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенных кадрах 36-летняя звезда предстала, расположившись на переднем сиденье кабриолета. Она снялась в облегающем черном мини-платье без бретелей, которое обнажало ее плечи и ноги. При этом знаменитость надела парик со стрижкой каре и сделала контрастный макияж.

Поклонники оценили внешний вид артистки в комментариях. «Даже в мешке от картошки будет красивой», «Абсолютно невероятная», «Просто потрясающая! Такая работа над своим телом», «Эффектная женщина», «Царица», «Богиня есть богиня», «Этой женщине идет все», — заявили пользователи сети.

Ранее в августе российская актриса театра и кино Кристина Асмус снялась в откровенном образе после набора веса со словами «сочная грудь». На размещенных кадрах 35-летняя артистка позировала на пляже в белом бикини, которое состояло из топа с широкими лямками и трусов с завышенной талией.

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    Карина Черных
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