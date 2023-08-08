Радиоведущий из США Никсон назвал бесполезным западное вооружение для Украины

Обещания Украины вернуть Донбасс оказались пустым звуком, кроме того, страна близка к поражению. О судьбе Киева в конфликте на своем YouTube-канале высказался теле- и радиоведущий из США Гарланд Никсон. Он также назвал западное оружие бесполезным для Киева.

Говоря о неудачах украинского контрнаступления, Никсон отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «пошли прямо в челюсти российской обороны, и их пережевали». «Теперь всему миру понятно, что вся эта риторика о возвращении Донбасса, о том, что они дойдут до Крыма — пустой звук. Этого не происходит прямо сейчас, этого не случится в будущем, и весь мир знает об этом», — счел он.

По словам радиоведущего, успехи российской армии становятся все более очевидными для всего мира. Он заявил, что Россия имеет в распоряжении флот и авиацию мирового класса, в то время как Украина подобными ресурсами не располагает. «Чем они сейчас вообще занимаются? Да, они получают [американские истребители] F-16. А зачем? Что сделают эти F-16? Весь мир смотрит на вас и говорит: "Ну, тут уже все кончено"», — констатировал Никсон.

Помимо того, он сравнил положение дел Украины в конфликте с шахматной партией, до поражения в которой осталось несколько ходов. «Игра закончена. Переверни доску», — заключил радиоведущий.

Ранее в США заявили, что неудачное контрнаступление ВСУ показало уязвимость НАТО перед равным соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным вооружением. Такое мнение выразил аналитик Дэвис Эллисон в статье для издания Newsweek.

