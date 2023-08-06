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23:45, 6 августа 2023Интернет и СМИ

В США заявили об уязвимости НАТО

Newsweek: неудачное контрнаступление ВСУ показало уязвимость НАТО
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Неудачное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) показало уязвимость НАТО перед равным соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным вооружением. Об этом сообщает американское издание Newsweek.

«Ни одна армия НАТО не участвовала в боевых действиях, подобных тем, которые пережили украинцы за последние 18 месяцев», — подчеркнул аналитик Дэвис Эллисон. По его словам, стратегия Североатлантического альянса никогда не подвергалась серьезным испытаниям в конфликте с сильным противником.

Ранее американский бригадный генерал в отставке Марк Киммитт заявил, что отсутствие прогресса контрнаступления ВСУ обусловлено качеством российских укреплений. По его мнению, причиной, по которой контрнаступление на южном фронте происходит медленно, являются «20 километров ада» оборонительных линий.

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    Марина Совина
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