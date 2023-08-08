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15:21, 8 августа 2023Мир

Китай потребовал от Евросоюза снять экспортные ограничения

МИД КНР: Евросоюз должен не обвинять Китай, а снять экспортные ограничения

Фото: Aly Song / Reuters

Евросоюз (ЕС) должен не обвинять Китай в возникновении дисбаланса а торговле, а снять экспортные ограничения, чтобы решить данную проблему. Об этом сообщается в заявлении на сайте МИД КНР.

«В последние годы ЕС ужесточил экспорт высокотехнологичной продукции в Китай, что является прямой причиной снижения потенциала экспорта ЕС в Китай и возникновения торгового дисбаланса. Если европейская сторона действительно хочет решить торговый дисбаланс, она не должна обвинять Китай, а должна снять экспортные ограничения для Китая», — потребовали в ведомстве.

Ранее глава правительства Италии Джорджа Мелони назвала поддержку конкурентоспособности производства в стране необходимой, чтобы не попасть в зависимость от торговли с Китаем. По словам политика, экономические преимущества Пекина часто перевешивают, но отношения стоит выстраивать «с учетом общих стандартов», не попадая в зависимость, которая может быть опасной.

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    Семен Александров
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