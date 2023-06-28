В ЕС предупредили о рисках зависимости от Китая в торговле

Премьер Италии Мелони призвала не попадать в зависимость от Китая в торговле

Глава правительства Италии Джорджа Мелони назвала поддержку конкурентоспособности производства в стране необходимой, чтобы не попасть в зависимость от торговли с Китаем, сообщает ТАСС.

По словам политика, экономические преимущества Китая часто перевешивают, но отношения стоит выстраивать «с учетом общих стандартов», не попадая в зависимость, которая может быть опасной. Выступая в итальянском парламенте, Мелони отметила, что вопрос отношений с Китаем будет в центре обсуждений на саммите Евросоюза (ЕС), который состоится в Брюсселе 29-30 июня.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС ужесточить политику в отношении Китая. По ее словам, в последние месяцы у европейских стран сформировалась общая стратегия, показывающая, что помимо преимуществ отношений с Китаем, у них также есть и риски.

В то же время, как писала Financial Times, некоторые страны ЕС, включая Германию и Францию, опасаются следовать за США в ограничении деловых связей с Китаем. В частности, только 19 из 27 стран ЕС проверяют входящие инвестиции, в то время как в США эту идею давно обсуждают.