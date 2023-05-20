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20:02, 20 мая 2023Мир

Евросоюз призвали ужесточить политику в отношении Китая

Глава ЕК фон дер Ляйен призвала ужесточить политику в отношении Китая
Начало событий в новости Глава ЕК заявила о разочаровании глобального Юга в России и Китае

Фото: Johanna Geron / Reuters

Евросоюз должен ужесточить политику в отношении Китая, на этот счет есть единое мнение. С таким призывом выступила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью ZDF.

По ее словам, у разных государств-членов ЕС есть свои интересы по вопросу взаимодействия с Пекином. Однако Китай сильно изменился, и этот факт признают все страны.

Как отмечает фон дер Ляйен, в последние месяцы у европейских стран сформировалась общая стратегия, и хотя этот процесс еще не завершен, он показывает, что помимо преимуществ отношений с Китаем, у них также есть и риски.

Ранее 20 мая глава ЕК заявила, что глобальный Юг (развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки) разочаровался в Китае и России, благодаря чему у государств «Большой семерки» (G7) открывается «окно возможностей». По ее мнению, вызовы, с которыми сегодня сталкивается мир, оказывают сильное влияние на глобальный Юг. Такие страны, отметила глава ЕК, находятся в поиске возможности устойчивого финансирования, однако от сотрудничества с Китаем многие из них получили негативный опыт.

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Любовь Ширижик
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