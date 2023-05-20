Глава ЕК заявила о разочаровании глобального Юга в России и Китае

Глава ЕК фон дер Ляйен: страны глобального Юга разочаровались в Китае и России

Глобальный Юг (развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки) разочаровался в Китае и России, благодаря чему у государств «Большой семерки» (G7) открывается «окно возможностей». Об этом глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, выступая на саммите G7 в японской Хиросиме.

По ее мнению, вызовы, с которыми сегодня сталкивается мир, оказывают сильное влияние на глобальный Юг. Такие страны, отметила глава ЕК, находятся в поиске возможности устойчивого финансирования, однако от сотрудничества с Китаем многие из них получили негативный опыт.

«Они взяли китайские кредиты, оказавшись в долговом кризисе. Все, что может предложить этим странам РФ, — это оружие и наемники», — резко высказалась фон дер Ляйен.

Глава ЕК добавила, что в этой ситуации страны G7 и их близкие партнеры должны действовать быстро и конкретно, предлагая развивающимся странам взаимовыгодное партнерство.

Ранее Урсула фон дер Ляйен высказалась против мирных переговоров между Москвой и Киевом на равных условиях. В ответ зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может говорить только с «хозяевами» Украины.

