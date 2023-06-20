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08:15, 20 июня 2023Мир

В ЕС побоялись следовать за США в ограничении Китая

FT: Германия и Франция побоялись следовать за США в ограничении деловых связей с КНР

Фото: Jason Lee / Reuters

Ряд стран Европейского союза (ЕС) побоялись следовать за США в отношении ограничения деловых связей с Китаем, передает Financial Times со ссылкой на чиновников блока.

Уточняется, что Европейская комиссия (ЕК) настаивает на возможности введения режима тщательной проверки исходящих инвестиций, а также более скоординированной системы контроля за экспортом высокочувствительных технологий. При этом только 19 из 27 стран ЕС проверяют входящие инвестиции, в то время как в США эту идею давно обсуждают.

Евросоюз должен обеспечить, чтобы капитал, опыт и знания его компаний не использовались для укрепления военного и разведывательного потенциала системных соперников блока, одним из которых является Китай, отметила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Тем не менее страны-члены ЕС, включая Германию и Францию, опасаются слишком строго придерживаться линии США, поскольку они защищают свои торговые и деловые связи с Китаем.

«Есть общее нежелание [среди столиц ЕС] заходить слишком далеко. Страны-участницы настаивают на осторожности и осмотрительности, поэтому давайте не будем забегать вперед, когда речь идет о предложении новых инструментов, таких как скрининг исходящих инвестиций», — сказал один из чиновников ЕС.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса снизить поставки передовых технологий в Китай. По его словам, Пекин может воспользоваться поставляемыми из стран НАТО передовыми технологиями, чтобы навредить странам Запада.

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    Анастасия Заикина
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