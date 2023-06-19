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19:12, 19 июня 2023Экономика

Генсек НАТО предостерег страны блока от поставок передовых технологий в Китай

Столтенберг: страны НАТО должны снизить поставки в Китай передовых технологий

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Странам НАТО важно снизить экспорт передовых технологий в Китай, а также снизить зависимость от поставок из КНР критических ресурсов. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Мы должны избегать зависимости от тоталитарных режимов», — заявил Столтенберг. Он добавил, что Китай может воспользоваться поставляемыми из стран НАТО передовыми технологиями, чтобы навредить странам Запада.

При этом НАТО собирается продолжить торговать и взаимодействовать с Китаем, но планирует избегать зависимости от этой страны. Столтенберг добавил, что США не должны упустить контроль над критической инфраструктурой, такой как сети 5G. Он призвал как отдельные страны блока, так и частные компании к борьбе против зависимости от КНР.

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    Мария Черкасова
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