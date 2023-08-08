Врач назвала необычный способ охладиться в жару

Терапевт Чернышева: чтобы охладиться в жару, лучше отключить бытовую технику

Необычный способ охладиться в летнюю жару назвала врач-терапевт Надежда Чернышева. Ее рекомендации цитирует «Вечерняя Москва».

По ее словам, в период аномальной жары лучше отключить бытовую технику. «Телевизор, компьютер и иные устройства, которые вырабатывают тепло, могут также поглощать влажность в комнате. По этой причине в период жары лучше отключать технику», — сказала она.

Также врач посоветовала пить в жару как можно больше чистой воды, проветривать помещение ранним утром, вечером или ночью, увлажнять воздух и правильно питаться. «Ешьте ягоды, фрукты, кисломолочку, арбуз — эти продукты легко усваиваются. Кроме того, они охлаждают вас изнутри», — отметила Чернышева.

Теплый душ, продолжила она, позволит охладиться и испытать ощущение свежести, а от активных физических упражнений в жаркое время лучше отказаться.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников дал несколько советов, как пережить аномальную жару без вреда для здоровья. Врач предупредил, что высокая температура воздуха наиболее опасна для определенных категорий россиян: людей с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, неврологическими заболеваниями, а также при ОРВИ и других вирусных патологиях.