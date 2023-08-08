ВСУ попытались перебросить бойцов на катерах в устье Днепра

ВС РФ предотвратили две попытки переброски бойцов ВСУ на катерах в устье Днепра

Российские военные предотвратили две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросить личный состав на катерах в устье Днепра. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Днепр» Романа Кодряна.

По его ословам, у островов Борщевой и Белогрудый украинские войска попытались перевести до 15 бойцов на лодках. Они были ликвидированы Вооруженными силами (ВС) РФ огнем из стрелкового оружия и гранатометов. «На херсонском направлении предотвращены две попытки переброски личного состава ВСУ на катерах в устье Днепра», — сообщил Кодрян.

Кроме того, российскими артиллеристами уничтожен 120-миллиметровый миномет вместе с расчетом.

Ранее командир взвода ВС РФ с позывным Анапа рассказал, что ВСУ не могут пересечь Днепр в Херсонской области и не подбираются к берегу на своих плавательных средствах. По его словам, обстановка на линии соприкосновения по Днепру остается напряженной.