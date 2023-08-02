Российский военный рассказал о невозможности ВСУ пересечь Днепр

Российский комвзвода Анапа: ВСУ не могут пересечь Днепр в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут пересечь Днепр в Херсонской области и не подбираются к берегу на своих плавательных средствах. Об этом рассказал командир взвода с позывным Анапа одного из подразделений российских сил, передает РИА Новости.

«На настоящий момент противник не подходит близко к берегу, катаются на расстоянии. Сейчас Днепр невозможно перейти», — рассказал комвзвода. По его словам, столкновения проходят в качестве артиллерийских дуэлей.

При этом военный сообщил, что обстановка на линии соприкосновения по Днепру остается напряженной. ВСУ используют ствольную и реактивную артиллерию, а также беспилотники, но российские бойцы противостоят ударам и в ответ уничтожают украинскую технику и позиции.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России сбили украинский вертолет Ми-24 на правом берегу Днепра в Херсонской области.