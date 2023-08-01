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16:19, 1 августа 2023Бывший СССР

Российские средства ПВО сбили украинский вертолет в Херсонской области

Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 на правом берегу Днепра

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолет Ми-24 на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Подразделениями ПВО на правобережье Херсонской области в районе населенного пункта Михайловка уничтожен Ми-24 ВСУ (Вооруженных сил Украиныприм. «Ленты.ру»)», — сказал он.

Ранее экипаж российского танка, который в одиночку остановил колонну бронетехники ВСУ, дал интервью и рассказал подробности того боя. Командир с позывным Ласка рассказал, что 4 июня уже собирался уводить машину после выполнения задачи, как вдруг заметил движение в поле.

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    Алевтина Запольская
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